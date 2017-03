Polícia prende suspeito de aplicar golpe em senhora de 80 anos

Cumprindo planejamento estratégico da Segurança Pública de retirar de circulação pessoas em conflito com a lei, policiais da delegacia da 1ª Regional, prenderam na manhã desta sexta-feira, 17, na Vila Albert Sampaio, BR-364, quilometro 10, Mário Régio Leão, 46, acusado de extorsão, roubo qualificado e estelionato.

De acordo com a investigação, Mário é acusado de usufruir do dinheiro da idosa que o tinha como uma pessoa de sua confiança. Os saques no cartão da senhora deficiente física de 80 anos somam aproximadamente 15.000 mil reais, dinheiro guardado ao longo dos anos em uma conta poupança.

A investigação apontou que o individuo comprava muito e sem as condições para tal. Na casa do investigado a policia encontrou diversos pares de sapato, ainda nas caixas, eletroeletrônicos e parte do dinheiro subtraído da vitima.

De acordo com o coordenador da delegacia da 1ª. Regional, delegado Leonardo Santa Barbara, ele agia sozinho e valeu-se da confiança que tinha da idosa. “Nós obtivemos êxito nessa prisão após trabalho de investigação realizado pela equipe de investigadores. Todas as regionais estão intensificando o trabalho de combate a criminalidade seguindo diretriz da secretaria de segurança publica”, disse o delegado.

Depois de ser ouvido pelo delegado ele foi conduzido ao presidio e colocado a disposição da justiça.

Assessoria/ Sepc