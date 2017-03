O pré-Enem Tô na Ufac está com inscrições abertas a partir desta sexta-feira, 17, até 25 de março. As inscrições devem ser feitas pela internet, no endereço eletrônico www.facebook.com/tonaufac. O pré-Enem conta com o apoio da Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex).

(Ascom/Ufac)