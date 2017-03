Coluna Bom Dia

Mais de 100

Seriam por volta de 107 pessoas a serem apontadas por Rodrigo Janot para serem investigadas em sua já famosa lista, só nos inquéritos enviados ao STF e STJ, ou seja, com foro por prerrogativa de função (o agora famoso “foro privilegiado”). Como explicar então que só uma minoria tenha tido o nome divulgado, entre eles as principais lideranças do PT? Essa é a pergunta que se faz em Brasília.

Seletiva

O vazamento estritamente seletivo funcionaria com filtro: primeiro, os líderes do PT, depois, os nomes que interessam serem “queimados” nos demais partidos; depois, os que fazem parte de guerras de dossiês. Quem decidiria? Essa é pergunta. A coluna tem suas apostas, mas muito perigosas de serem declaradas.

Licença

De qualquer forma, o governador Tião Viana não será investigado. Por um motivo simples: para isso, seria necessário o voto favorável de dois terços da Assembleia Legislativa, como preconiza a constituição acreana. Não se alcançará isso.

Geral

Essa é uma prerrogativa de todos os governadores. Serve para Chico e para Francisco. Interessante é que o PSDB entrou com ação junto ao STF para questionar esse direito, querendo que o governador Fernando Pimentel, do PT de Minas Gerais, fosse processado na Operação Acrônimo, mesmo sem licença da Assembleia Legislativa mineira.

Virou contra

Mas, agora, o partido torce para que sua própria ação não tenha êxito. É que dois de seus governadores entraram na linha de tiro: Beto Richa, do Paraná e, principalmente, Geraldo Alckmin, em São Paulo, até agora, o principal nome para sair candidato ao Planalto. Se for processado, a candidatura dele vai para o espaço.

Carne I

Muita gente pode achar bonita e necessária a operação contra os frigoríficos. A coluna também, mas alerta que ela também é perigosa, acontece em um momento inoportuno e pode ter consequências catastróficas para o país, incluindo nosso pequeno Acre, que nada tem a ver com a história.

Carne II

A carne é realmente fraca e há sujeira demais nesse país. Já estava criando barba a cartelização dos frigoríficos, uma queixa frequente dos pecuaristas que são obrigados a comer na mão dos grandes. Eles dão as cartas e o que se espera é que a Justiça faça realmente Justiça. Mas, com ponderações.

Carne III

Como acreano tira sarro de tudo, já marcaram um churrasco com linguiça de papelão e cabeça de porco no balde. De produtos feitos fora daqui. Frigoríficos, abatedouros e produtores acreanos estão fora dessa bandalheira e podem ser prejudicados.

Barreira

Para explicar melhor os temores, depois de 18 anos de tentativa, no fim de 2015, o Brasil conseguiu derrubar barreiras sanitárias que funcionavam como lobby e teve liberada a venda de carne de vaca, porco e frango para os Estados Unidos, Europa, Europa Ocidental e Extremo Oriente. Isso abriu um mercado consumidor fantástico para o país e o agronegócio.

No Acre

No Acre, o frigorífico Dom Porquito, o complexo Peixes da Amazônia e a Acreaves, entre outros produtores, se estruturaram para a exportação via Rodovia do Pacífico e já estão com as autorizações necessárias. Tudo pode ruir com essa operação.

Emprego

Isso significa pelo menos 100 mil empregos em perigo em todo o país, só na linha direta de produção, sem contar com os produtores de grãos e rações. Para o Acre, pode ser um abalo na geração de empregos nessa área. Mesmo sem qualquer irregularidade na carne daqui.

Qualidade

Aliás, a certificação da carne acreana é excepcional, pois grande parte dos animais é criada em pasto ou de forma semi-intensiva, o chamado gado verde. Frangos e leitões seguem rígidos controles sanitários. Não é justo que ameaças como essa pairem por aqui.

Estrago

Muita gente comenta que a Operação Lava Jato, mesmo com seus méritos, conseguiu destruir as empreiteiras de porte internacional do Brasil, que deixou de ser um player nesse mercado da construção pesada, acabou com a Petrobras, que está sendo entregue a preço de Banana – terminais de produção serão leiloados a partir de um dólar para multinacionais – e agora pode destruir a indústria de alimentos. Quem ganha com isso são indústrias, empreiteiras, empresas dos Estados Unidos e Europa.

Lá e cá

Como exemplo, a empresa multinacional que venceu a licitação para a compra de aeroportos, acertada antes de ontem, teria sérias denúncias de irregularidades em outros países e nem assim foi desqualificada e nem está respondendo processos que a impeçam de concorrer, ao contrário das brasileiras.

Joio e trigo

Por isso, é necessário separar o joio do trigo e não deixar que operações midiáticas atrapalhem o país e, principalmente, um projeto econômico sólido como o que se desenvolve no Acre que, repita-se, não sofre qualquer denúncia de irregularidade e ainda assim pode perder mercado.

Escravo

A lista do trabalho escravo, que enfim foi liberada pelo TST, com mais de 260 nomes de pessoas e empresas denunciadas e respondendo a processo, tem mais algumas surpresas para o Acre, além da empresa Miragina, que continua na relação, por processo referente à sua fazenda Miragina II em Sena Madureira.

Mais nomes

Há mais um produtor sediado no Acre cujo nome integra a lista, processado por trabalho estravo. Trata-se de Amândio Celestino Cogo, autuado em sua fazenda Perseverança, no Ramal Jorge Kalume, Km 16, em Rio Branco.

Outro acreano

Outro acreano que faz parte das denúncias é o empresário do comércio e da pecuária Wilmar Cesário Rosa, autuado em sua Fazenda Vitória, na BR-317, Km 152, ramal 52, em Boca do Acre.

Mais

Em Boca do Acre, há mais um pecuarista denunciado: Valdir da Silva, proprietário da fazenda Maria Luzia II, na BR-317, Km 88.

Empreiteira

Uma surpresa que deve levar a uma análise. A empresa CCM – Construtora Centro Minas, integrante do consórcio vencedor para a execução da obra de recuperação da BR-364 também é acusada de uso de mão de obra em condições similares à escravidão. No caso, em uma obra na Rua São Vivente, 155, região de Granja de Freitas, em Belo Horizonte – MG.

Aberta

A coluna limitou-se a apontar os nomes citados na Lista de Transparência do Trabalho Escravo e não emite juízo de valor sobre o caso. E está aberta para eventuais explicações e posicionamento dos citados. A publicação desses nomes, nesta coluna, não significa que sejam efetivamente culpados, inabilitados, nenhum juízo negativo, além da divulgação na participação de uma lista que agora é publica e pode ser consultada no link https://conteudo.imguol.com.br/blogs/61/files/2017/03/Lista-de-Transpar%C3%AAncia_-dez2014-2016.pdf, entre outros locais.

Voto caro

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre alcançou, em 2016, o 22º lugar no ranking nacional do custo do voto por eleitor, atingindo o valor de R$ 6,26, mantendo-se bem acima da média nacional, que, nas eleições de 2016, ficou em R$ 3,52. O Estado de São Paulo alcançou o 1º lugar (R$ 1,58).

Avanço

Apesar ainda do alto custo por voto em 2016, o TRE acreano, em termos de valores, teve um expressivo avanço em relação às eleições de 2014, quando foi registrado o custo de R$ 11,65 por cada voto, ocupando a 25ª colocação.

Para entender

A estimativa de custo do voto por eleitor é um indicativo diretamente relacionado à austeridade orçamentária. Assim, quanto maior o planejamento do processo eleitoral, com corte de despesas, mais barata será a eleição.

Em São Paulo

Independência dos juízes, autonomia financeira dos Tribunais e o aumento de produtividade e melhorias na prestação jurisdicional destinada à sociedade foram os temas debatidos pelos presidentes dos Tribunais do País, durante o 110º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça, encerrado ontem, em São Paulo.

Destaque

Tribunal de Justiça do Acre está entre as 43 Cortes do país que já instituíram a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, conforme determina Resolução do CNJ. A adoção das comissões, informada pelos tribunais ao CNJ, inclui a Justiça Estadual, Federal, Eleitoral, Trabalhista e Militar.

As Comissões

Essas comissões, compostas por magistrados e servidores, são responsáveis por fiscalizar e planejar os projetos arquitetônicos de acessibilidade, os projetos pedagógicos de treinamento e capacitação dos profissionais que trabalhem com pessoas com deficiência.

Acre na frente

No TJAC, além da Comissão, diversos projetos são voltados à acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, como a adaptação de espaços físicos, tanto na Capital como no interior, modernização do site e das ferramentas de comunicação e informação.

Frio

Há uma semana estão dizendo que há uma frente fria chegando ao Acre. As temperaturas continuavam altas até a tarde desta sexta-feira, 17, nem sinal da tal friagem. Prever o tempo na Amazônia está cada vez mais complicado.

Repasse

E na próxima segunda-feira, 20 de março, o repasse do FPM referente ao 2º depósito do mês de março de 2017 estará nas contas das prefeituras do Acre. Mas só para quem estiver com tudo em dia com o governo federal.

Vazias

Apesar da dinheirama que anda caindo nas contas dos municípios, muitos deles, como Senador Guiomard, estão com as farmácias dos postos vazias. Não tem nem remédio para hipertensão, que é o básico. Resultado, os pacientes correm para Rio Branco para buscar remédios com a prefeitura daqui. Isso seria justo?