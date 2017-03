Quina acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 6 mi

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4336 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (17) em Barra Bonita (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 6 milhões. Os números sorteados foram: 14, 26, 43, 66 e 67.

Confira o rateio:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 109 apostas ganhadoras, R$ 4.962,65

Terno – 3 números acertados – 7.187 apostas ganhadoras, R$ 113,18

Duque – 2 números acertados – 168.840 apostas ganhadoras, R$ 2,64

LOTOFÁCIL

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 1487 da Lotofácil. Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22 e 25. Veja o rateio:

15 acertos – 3 apostas ganhadoras, R$ 688.247,98

14 acertos – 351 apostas ganhadoras, R$ 1.809,99

13 acertos – 13.869 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos – 157.649 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos – 910.359 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

Uma aposta acertou as 20 dezenas do concurso 1745 da Lotomania. Os números sorteados foram: 04, 07, 09, 10, 17, 30, 39, 42, 44, 48, 51, 55, 59, 74, 75, 77, 80, 82, 88 e 92. Confira o rateio:

20 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 3.586.942,69

19 acertos – 14 apostas ganhadoras, R$ 22.155,77

18 acertos – 244 apostas ganhadoras, R$ 1.135,02

17 acertos – 1.987 apostas ganhadoras, R$ 97,56

16 acertos – 11.243 apostas ganhadoras, R$ 17,24

15 acertos – 50.562 apostas ganhadoras, R$ 3,83

0 acertos – Não houve acertador