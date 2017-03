Galvez perde para o Paysandu por 2 a 0 pela Copa Verde

A classificação do Paysandu para as quartas de final da Copa Verde foi sofrida e terminou até em protesto da torcida, na noite de ontem, na Curuzu. Mesmo vencendo o Galvez-AC por 2 a 0, o Papão não conseguiu, mais uma vez, mostrar um futebol que agradasse quem foi ao estádio.

Sob forte chuva, Paysandu começou pressionando. Logo no primeiro minuto, Leandro Cearense teve chance de abrir o placar em cabeçada. Mas foi por cima do gol. Só que foi o Galvez que predominou na partida, principalmente, ao jogar no error bicolor e aproveitando os contra-ataques. Em uma jogada, Tiaguinho recebeu na ponta e cruzou.