Prefeito de Candeias do Jamari RO, é assassinado em frente a sua residência

O prefeito Francisco Vicente de Souza, o Chico Pernambuco (PSB), do município de Candeias do Jamari, foi morto na noite deste sábado (18) com pelo menos três tiros (dois no tórax e um na cabeça) disparados por pistoleiros. O político foi assasinado dentro do carro em frente à sua residência naquele município, localizado a 22 Km de Porto Velho.

A execução do prefeito de 66 anos aconteceu durante a noite deste sábado na Rua Gonçalves Dia, próximo a Avenida Transcontinental, no bairro União, na cidade de Candeias do Jamari.

De acordo com informações preliminares, dois homens com camisetas branca, ocupando uma motocicleta , já estavam aguardando o prefeito chegar na residência.

Quando ele estacionou o veículo, os dois bandidos foram até a sua direção e efetuaram vários disparos , matando o prefeito na hora e baleando uma mulher que o acompanhava e foi socorrida por populares para o posto de saúde da cidade e , posteriormente, levada numa ambulância do SAMU para o João Paulo II, na capital. Ela levou um tiro na perna e outro no braço.

Divorciado, Chico Pernambuco era empresário. Ele nasceu na cidade de Araripe, no Ceará.