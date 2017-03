PM inicia operações de combate à poluição sonora

Com a finalidade de combater os crimes de trânsito e ao meio ambiente nas imediações em que se localizam as Casas Noturnas, bares e distribuidores de bebidas na capital, o Batalhão de Policiamento Ambiental (Bpa) e o Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran) deflagraram uma série de operações extraordinárias que visam coibir quaisquer ações que ameacem a ordem pública, mais especificamente, o crime de poluição sonora. As operações iniciaram na noite dessa sexta- feira, 17, em vários pontos do Centro da cidade.

De acordo com o Comando do Bpa, a operação que visa coibir as ações delituosas, comumente praticadas no entorno dos estabelecimentos comerciais noturnos, como a poluição sonora, tem por objetivo garantir a tranquilidade aos cidadãos que moram próximo às Casas Noturnas.

“Após a nova resolução expedida pelo Contran, órgão normativo de Trânsito, que deu as polícias a competência de multar os proprietários de sons automotivos sem uso do decibilimetro, apenas com a representação da vítima, ficou mais viável, agora, a fiscalização a esses crimes que são praticados normalmente nos logradouros públicos, próximos às residências”, disse o capitão Samir Freitas, Comandante da unidade militar.