Gestão André Maia realiza 1º atendimento Itinerante na região da Bona Km 72 da BR 364

Assessoria

Em primeiro atendimento Itinerante do Programa Saúde Amiga na zona rural de Senador Guiomard, o prefeito André Maia (PSD) acompanhou de perto todo o trabalho das equipes de Saúde, Assistência Social, Obras e apoiadores, além de colocar a mão na massa na atenção aos pacientes. O chefe do executivo que é odontólogo fez a consulta de vários moradores da comunidade da Bonal.

A secretária Municipal de Saúde, Dinha Carvalho informou que os atendimentos foram realizados de forma eficiente pelos servidores da Saúde com os apoios das equipes da Assistência Social, Obras entre outros apoiadores.

“Pelo nosso diagnóstico preliminar tivemos mais de mil atendimentos na área específica da saúde. Uma demanda reprimida que a pedido do prefeito André, organizamos e conseguimos realizar. A recepção na região foi muito boa e as pessoas agradeceram os atendimentos que contou com a presença do prefeito que também atendeu”, explicou Dinha.

Para o prefeito o atendimento desde da área de odontologia como clínica médica e atendimentos especializado no caso de eletrocardiograma, ginecologista, exame de PCCU entre outros garantiu um atendimento que se fosse agendado seriam meses para os moradores da comunidade ser atendidos.

“Fico feliz e ajudei também fazendo alguns atendimentos, no meu caso odontológicos. Estamos levando os serviços que havíamos prometido durante nossa campanha e em menos de três meses toda uma comunidade e região foi contemplada. Agradeço as equipes de nossa gestão pelo empenho e dedicação. Esse será o primeiro de muitos que iremos realizar ao longo da administração frente do município”, destacou André.

Os principais atendimentos realizados pela equipe da prefeitura foram Consultas médicos clínicos, ginecologista, fonoaudiólogo, oftalmologista, Assistente Social, médico patologista, massoterapeuta, teste rápido, odontológicos (Dentista), vacinação Anti-rábica, exame de PCCU, controle de pressão arterial, controle de glicemia, recadastramento do bolsa família, recreação e imunização (vacinas) entre outros atendimentos.

Para realizar a ação do itinerante denominado de Programa Saúde Amiga o município contou com o apoio da Santa Casa, Loja União e Trabalho Nº 9 e Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao) com o curso de psicologia.

Outros atendimentos como corte de cabelo, recadastramento do bolsa família e atendimento na área de Assistência Social foram realizados.

O presidente da Câmara de Vereadores, Gilson da Funerária (PP) parabenizou a gestão em nome do prefeito pelo itinerante.