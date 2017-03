Ação integrada das policias prende cinco por tráfico

Na cidade de Capixaba, a 75 quilômetros de Rio Branco, em uma ação integrada das policias Civil e Militar, prendeu na tarde de sexta-feira, 17, Carlos André Lima Bandeira, 24, Deusomar da Silva Oliveira, 23, Maria Lúcia Paiva da Silva, 34, Antônio Leandro Vieira da Silva,24, Lijoel Paiva da Silva, 27, sob acusação de tráfico de drogas.

Em posse dos acusados a polícia encontrou porções de pasta a base de cocaína, 12 cigarros de maconha, além de material para embalagem da droga, celulares e dinheiro.

A investigação da Policia Civil vinha sendo executado há vários meses, foi elaborado uma representação de três mandados de busca, autorizados pela justiça foram cumpridos, de forma articulada pelas policiais com a ajuda de farejadores do Bope. Os mandados foram executados com êxito.

“O trabalho de investigação foi de fundamental importância para que pudéssemos lograr êxito nessas prisões. Já estávamos monitorando toda movimentação dos indivíduos e juntamente com a Policia Militar conseguimos prendê-los em posse da droga. Continuaremos com as investigações, para manutenção da segurança de nossa cidade”, destacou o delegado José Barbosa.

Os acusados foram encaminhados a unidade prisional da capital e colocados a disposição da justiça.

