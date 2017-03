DNIT no Acre ganha autonomia e deve abrir novas vagas de emprego

Com o status de superintendência o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre ganha mais autonomia e celeridade para executar as obras no estado. Com isso, o departamento precisará de mais servidores, e um novo concurso não está descartado pelo superintendente, Thiago Caetano.

O superintendente regional do DNIT no Acre foi nomeado na quinta-feira, 16, em publicação da edição do Diário Oficial da União (DOU), por meio da portaria de número 122 de 15 de março de 2017 do Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella.

Segundo Thiago, como superintendência, o DNIT no Acre ganha autonomia para planejar, para definir as prioridades e controlar o orçamento. Além disso, passa a ter mais celeridade em análises, aprovações e tramitações, o que faz com que as licitações e as obras andem mais rápido.

O poder de fiscalização dos contratos também aumenta, pois toda a sistemática de fiscalização e punição das empresas vai ocorrer no próprio Estado.

Outro ponto, é que como superintendência o DNIT Acre passa a ser uma voz ouvida em Brasília. “Assim nossas demandas ganham mais forças, assim a gente consegue liberar mais projetos e orçamentos, e passa a fazer parte de todos os programas do DNIT”, relata Thiago.

“Isso para o Acre todo significa um ganho significativo na infraestrutura principalmente nas BRs”, afirma o superintendente.

Concurso

A expectativa é de um novo concurso, para suprir a necessidade da superintendência. Mas inicialmente, servidores terceirizados na área de gestão e fiscalizaçãoo devem ser contratados, relata o Thiago. “Com certeza o Acre vai ser beneficiado com um concurso, nos vamos lutar por isso”, afirma.

Evento de nomeação

Para oficializar a nomeação, um evento será realizado na sede do DNIT, em Rio Branco, na manhã de quinta-feira, 23, onde serão convidados autoridades politicas e administrativas do estado. Um dos diretores do departamento em Brasília também deve comparecer ao evento.

Projeto de reconstrução da BR-364 está pronto

Perfil

Thiago Caetano tem 32 anos, é formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Acre, e tem ainda pós-graduação e mestrado, na área. Ele é servidor de carreira do departamento, aprovado em 1o lugar no concurso de 2013. Caetano é do Rio de Janeiro mas mora no Acre desde que era criança.

BR- 364

Em entrevista anterior, Thiago informou que 400 quilômetros BR-364 entre Sena Madureira e o Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul serão reconstruídos. A obra deve ter o custo de R$ 1 bilhão.

O projeto de reconstrução está em pronto, e deve ser licitado até o meio de 2017. Nesta obra haverá a ampliação da plataforma, criação de banquetas, correção da inclinação da pista, melhorias na drenagem da pista e a elevação de um novo revestimento.

“O projeto está pronto, na verdade é um anteprojeto feito pela empresa Dynatec e já está protocolado no DNIT em Brasília. Agora, ele está em diversos setores em análise técnica para que seja feito os ajustes necessários. A nossa expectativa é que até o meio do ano a gente possa licitá-lo”, relata Thiago.

Em abril, o DNIT planeja reunir a classe de engenharia para debater o projeto de reconstrução com participação de um técnico especializado da área de geotécnica, e uma doutora na área de pavimentação. O evento ainda não tem data marcada mas deve ocorrer na Ufac.

“O projeto será debatido com engenheiros do estado que realmente conhecem as peculiaridades do Acre, para que ao final o projeto tenha um resultado positivo”, diz.

Natan Peres