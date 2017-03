Bodão se vinga de Darren Stewart e bate inglês no UFC Londres

A luta começou com Bodão tentando atacar Stewart, mas não conseguindo. O inglês encaixou em seguida um double-leg e derrubou Bodão. O brasileiro quis manter o combate no chão, mas Stewart levantou-se e fez a luta voltar a ser disputada em pé. Após um chute na região genital aplicado por Stewart, a luta recomeçou com os dois travados na grade. Bodão ainda tentou duas quedas no fim do round, mas não teve sucesso.

Bodão voltou para o segundo round aplicando chutes na linha de cintura, buscando as costas de Stewart em seguida, derrubando-o três vezes para tentar buscar as costas do inglês. O córner do brasileiro gritava para ele não se desgastar e buscar a meia-guarda, mas Bodão não seguia as instruções. Lutando em pé novamente, Bodão aplicou joelhadas nas pernas do inglês, mas os dois já mostravam desgaste físico, o que tornava a luta pouco interessante para os fãs.

No terceiro e último round, com ambos cansados, a luta caiu ainda mais de ritmo, mas o brasileiro aplicava alguns golpes, principalmente no clinche, com joelhadas e uma sequência de socos controlando a nuca de Stewart. Nos últimos 30s de combate, os dois lutadores buscaram desferir golpes e tentar quedas, mas nenhum dos dois teve sucesso nas tentativas de queda ou nocaute.