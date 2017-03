Rio Acre sobe mais de um metro em Rio Branco

Mesmo sem o registro de chuvas nas últimas 24 horas, o nível do Rio Acre, em Rio Branco, amanheceu no domingo (19) com 1,1 metro a mais do que o registrado no sábado (18), segundo apontou a Defesa Civil.

O manancial, marcou 11,72 metros no sábado e chegou a 12,82 metros na medição das 12h deste domingo. A cota de alerta do Rio Acre é 13,50 metros e de transbordo é de 14 metros.

O coordenador do órgão na capital, coronel George Santos, explica que o aumento do nível do manancial nas últimas 24 horas é reflexo do acumulado de chuvas registrado de sexta (17) para sábado (18). Ainda segundo ele, existe previsão de chuvas fortes para os próximos dias e, com isso, o rio deve apresentar mais oscilações.

“Esse aumento é justamente por conta da chuva de 45 milímetros que teve de sexta para sábado. Então, o rio vem acompanhando essa elevação e a tendência é que continue dando uma subida nos próximos dias. Porém, já diminuiu um pouco o ritmo. Estava subindo uma média de 21 centímetros neste sábado a cada três horas, mas hoje tem subido quatro centímetros a cada três horas”, afirmou o coronel.