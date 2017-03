Trotes passam a ser proibidos em universidades do Acre

Trotes a calouros de escolas superiores e universidades do Estado do Acre estão proibidos. A Lei 3.242 foi publicada, na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17). A regra não proíbe o trote de caráter assistencial e cultural.

A lei estabelece que a direção das instituições aplique penalidades – entre elas até a expulsão dos envolvidos da universidade – bem como punições administrativas também.

A instituição pode ainda pedir reforço policial ou de agentes de segurança particulares para evitar que as ‘brincadeiras’ sejam praticadas dentro das universidades ou em uma distância de até 100 metros da instituição.

A lei obriga ainda que as universidades criem e incentivar os veteranos a recepcionarem os alunos novatos de forma amigável, evitando assim o trote. Com informações G1