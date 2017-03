EMURB intensifica serviços de manutenção viária na cidade em dias de estiagem 

Para compensar os últimos dias, que foram de fortes chuvas, seis equipes da EMURB atuaram em diferentes pontos da cidade simultaneamente no último sábado, na manutenção da malha viária da cidade.

Homens e máquinas trabalharam em ruas do Bairro Airton Sena, nas Avenida Antônio da Rocha Viana, Valdomiro Lopes, Estrada do São Francisco e Rua Alberto Torres, em frente a FAMETA. “Não podemos perder um dia de trabalho neste período chuvoso para garantir a manutenção da cidade. É um período difícil porque choveu todos os dias março mas não podemos parar o trabalho”, disse o prefeito Marcus Alexandre, que vistoriou as frentes de serviço da EMURB no sábado, 18.

No Bairro da Paz, o serviço foi executado na Valdomiro Lopes e Alberto Torres e se estenderá para outras vias da localidade, o que animou a presidente da Associação de Moradores. “O prefeito acompanha de perto o trabalho e assim ficamos mais confiantes com o resultado”, avalia.

É grande o esforço por parte da prefeitura para manter homens e máquinas na rua diariamente: dos 76 dias de 2017 caiu chuva em 64 dias, ou seja 84% dos dias foram com chuvas. O acumulado de chuva nestes primeiros meses de 2017, foi de 1.225 milímetros, sendo que a média anual para a região é de 1.935mm.

Por causa do grande volume de chuvas, o lençol freático fica bem acima do normal, penetrando no pavimento, o que somado à pressão dos carros pesados, ocasiona vários problemas na estrutura das ruas, como fissuras e buracos na camada asfáltica.

Nos primeiros sessenta dias do ano, a Prefeitura de Rio Branco através da EMURB, usou 4.828 toneladas de asfalto na manutenção viária da cidade, com investimento de mais de R$ 2 milhões.