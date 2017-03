A disputa segue acirrada na Copa Bancária de Futsal 2017

A disputa segue acirrada aos sábados à tarde na quadra da AABB Rio Branco. Todos em busca de sua classificação, no primeiro jogo Bradesco enfrentou o time da CAIXA APCEF ACRE e levou a melhor com o placar de 8 a 2, Seguindo invicto na competição.

Na segunda disputa tivemos o BB AABB (Banco do Brasil) x Banco da Amazônia, com um duelo acirrado e com lances bem disputados. O time do BB AABB dirigido pelo professor e técnico Mauro de Deus, chegou abrir uma vantagem de 3 x 0 ,mas no final do jogo o Banco da Amazônia, sempre persistente fez um gol, mais o placar terminou mesmo com a vitória do BB AABB 3 X 1 BANCO DA AMAZÔNIA.

A folga ficou com o BB UNITED (Banco do Brasil)

O sindicalista Neném Almeida e sua equipe realizaram nessa 3° rodada uma premiação com o craque de cada partida. APECEF Marcos Alexandre, BRADESCO Lucélio, BB AABB Matheus Marques e Banco da Amazônia Ronaldo.

XXV COPA BANCARIA DE FUTSAL 2017 3° RODADA N° DATA HORA JOGOS 1° 18/03/16 15:00 CAIXA APCEF ACRE 2 X 8 BRADESCO 2° 18/03/16 16:00 BB AABB 3 X 1 BANCO DA AMAZÔNIA FOLGA: BB UNITED *LOCAL: AABB

CLASSIFICAÇÃO 1º RODADA XXV COPA BANCÁRIA DE FUTSAL 2017