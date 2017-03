Rio Juruá volta a subir e atinge cota de transbordamento

Devido o grande volume de chuva que tem caído nos últimos dias em Cruzeiro do Sul e na região, o nível do Rio Juruá voltou a subir, atingindo a marca de 13,02 metros, já tendo ultrapassado a cota de transbordamento.

Francisco Carlos é produtor rural, ele viajou cinco horas em um barquinho do seringal Carlota no Alto Juruá até Cruzeiro do Sul para vender a produção de banana já afetada pela cheia histórica do mês de fevereiro. A cheia do manancial favorece a navegação, mas causa muitos prejuízos.

“ Atrapalha muito, a gente perde tudo, quem cria galinha, quem planta arroz e outras coisas. Já teve duas alagações, e tá vindo a terceira, e vai faltar banana”, contou o produtor.

Dona Maria Deli que normalmente saia de casa a pé pela rua, agora usa a canoa como transporte, ela a exemplo de dezenas de moradores do Bairro da Lagoa estão há mais de um mês sem energia em casa.

“Primeiro teve mais de três meses sem energia, voltou, e agora já cortaram novamente, isso é muito ruim”, contou a moradora.

No mês de fevereiro o nível do Juruá atingiu a marca de 14.24 m a maior cheia já registrada, agora já transbordou e deve continuar subindo, como afirma o capitão Rômulo Barros comandante do Corpo de Bombeiros.

“Nesse acumulado de 24 horas tivemos 24 centímetros de elevação, isso é um número bastante representativo, que faz a gente aguçar nosso monitoramento, e já sabemos que vai continuar enchendo pelas próximas 72 horas devido Porto Walter e Marechal Thaumaturgo continuar enchendo”, falou. Com informações JuruáOnline.