IPTU 2017: Primeira cota vence dia 11 de abril

Os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2017 já chegaram ou estão chegando às residências dos moradores de Rio Branco através de uma parceria entre a Prefeitura e os Correios. O vencimento da parcela única do IPTU deste ano será no dia 11 de abril e, ao contribuinte, estará facultado o pagamento em até cinco parcelas, desde que nenhuma delas seja inferior a 50% da Unidade Fiscal do Município (UFMRB).

O contribuinte que não tiver débitos com a prefeitura e optar pelo pagamento em cota única ganha desconto de 20%. Caso o contribuinte tiver débitos com a prefeitura e optar pelo pagamento em parcelas, não será concedido desconto. Caso não receba o carnê de lançamento do IPTU e nem a taxa de remoção de resíduos sólidos em seu imóvel, o usuário deverá retirar através do site da prefeitura (www.riobranco.ac.gov.br) ou na divisão de IPTU, localizada na sede da Prefeitura, na Rua Rui Barbosa, 285, na Praça da Revolução (telefones 3212-7045/7047), ou mesmo nos CACs Sobral, Rodoviária, Mercado da Estação e na OCA.

O edital de Notificação e Lançamento do IPTU 2017 foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 13 de março passado. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Finanças, Marcelo Macedo, destacou que as novidades que foram implantadas na campanha do IPTU do ano passado continuam valendo também este ano, como a opção de pagamento através de cartão de crédito.

A Prefeitura vem buscando meios de reduzir a inadimplência estimulando os contribuintes a pagar o IPTU. A inadimplência ainda é alta, acima dos 50%, e, além da premiação anual para quem paga corretamente o imposto, a Prefeitura mantém vans percorrendo diariamente os bairros para emitir carnês e ajudar o contribuinte no que for preciso para que ele possa participar desse ato de cidadania, que é pagar o IPTU.

A alíquota permanece a mesma, não houve correção. O que está atualizada é a Unidade Fiscal de Referência, mas o IPTU de Rio Branco, voltou a lembrar Marcelo Macedo, segue como um dos mais baratos entre as capitais brasileiras. A campanha “IPTU em dia dá prêmios” está mantida com cerca de R$ 60 mil em prêmios, sendo um carro 0 km e aparelhos eletro eletrônicos. Os detalhes serão divulgados em breve pela Secretaria de Finanças. Desde 2013, a Prefeitura mantém essa campanha, o que elevou consideravelmente a arrecadação. “O IPTU é um dos impostos que a Prefeitura melhor se utiliza para a manutenção da cidade”, disse Marcelo Macedo.

IPTU 2017

# Vans percorrendo os bairros

# Pagamento com cartão de crédito em até 6x sem juros

# 20% de desconto para pagamento da cota única

# 10% de desconto para pagamento parcelado, desde que o contribuinte não esteja inadimplente com o Fisco Municipal

# 11 de abril é a data de vencimento da parcela única.

Datas de vencimento