Agentes de Polícia Civil recebem capacitação sobre Investigação de Homicídios

Teve início nesta segunda-feira, 20, a primeira aula da 2º turma do curso de Investigação de Homicídios com aprimoramento de técnica para policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas (Dhpp).

Idealizado pelo Grupo de Treinamento Polícia (GTP) da Polícia Civil a capacitação trata desde fundamentos e metodologia a recognição visuográfica de local de crime.

O curso faz parte do planejamento da capacitação continuada da polícia civil e visa o aperfeiçoamento das técnicas de investigação. Com 32 horas/aulas e nove disciplinas o curso contempla 50 policiais da capital e do interior que, após o aperfeiçoamento, serão multiplicadores em suas unidades de atuação.

Dentre as disciplinas que serão ministradas estão: fundamentos e metodologias do homicídio, investigação criminal, provas correlatas ao crime de homicídios, planejamento operacional, preservação do local de crime, técnicas de entrevista, estudo de caso, relatório policial, parâmetros do homicídio e recognição visuográfica.

A capacitação visa aprimorar e aperfeiçoar o conhecimento do agente para que tenha mais celeridade no atendimento bem como a elucidação de crimes dessa natureza. Para o secretário de Segurança do Estado, Emylson Farias, a capacitação tem sido a chave para prestação de um serviço de qualidade à população.

“Essa é a forma de caminhar, esse é o cuidado. Investimento em infraestrutura, investimento em pessoal e capacitação que possamos continuar avançando na segurança pública”, observou Farias.

De acordo com o secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, foram ministradas técnicas e procedimentos para que os operadores tenham maior eficácia nos procedimentos. “Nosso objetivo é treinar todo o efetivo no decorrer deste ano de 2017, assim como fizemos nos anos anteriores para que tenham conhecimento de todas as técnicas disponíveis trabalhando de forma célere com objetivo da oferta de um serviço de excelência a sociedade”, explicou.