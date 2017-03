Usina de Arte abre inscrições para cursos de formação inicial e continuada

O governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour e Instituto Dom Moacyr, oferece, na Usina de Arte João Donato, formação inicial e continuada em quatro áreas: Figurinista, Fotógrafo, Músico de Banda e Desenhista de Animação.

As inscrições estão abertas até o dia 22 de março, e podem ser feitas no blog Usina de Olhares. As aulas se iniciam a partir do dia 27, com carga horária de 160 horas.

De acordo com a coordenadora da Usina de Arte, Simone Pessoa, a formação faz parte de uma política de governo que visa oferecer cursos em áreas da cultura. “Ao todo, serão 110 vagas iniciais. Nosso objetivo é abrir mais sete turmas de cursos técnicos no segundo semestre deste ano”, afirma.

Os ministrantes serão os professores atuantes da própria Usina: Rodrigo Oliveira aplicará as aulas de fotografia, Ítalo Rocha e Marcelo Zuza de Desenhista de Animação, Claudia Toledo no de Figurinista, e Adson Barbosa, André Dantas e Alexandre Anselmo no de Músico de Banda.