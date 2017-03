Secretaria de Igualdade Racial apresenta dia 21 de março material publicitário para enfrentamento ao racismo institucional em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria-Adjunta de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEADPIR) apresenta às 9 horas do dia 21 de março, na Biblioteca Pública do Estado, o material publicitário do programa de Enfrentamento ao Racismo Institucional (mídias em vídeo, diagnóstico da situação, cartilha, e o Plano de Ação).

O projeto é resultado da parceria com o Gabinete do então senador Aníbal Diniz, que destinou emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil para a Prefeitura de Rio Branco produzir o material que foi construído de modo coletivo ao longo das sete oficinas realizadas em 2016. “Esse material servirá de base para os gestores e gestoras da Prefeitura de Rio Branco estabelecerem suas ações em cada secretária, contribuindo assim para o enfrentamento ao racismo dentro das instituições do Município”, disse Elza Lopes, secretária de Promoção da Igualdade Racial.

O projeto foi idealizado pela primeira equipe da SEADPIR, então coordenada pela ex-secretária Lúcia Ribeiro.

21 de março – Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial

A SEADPIR lembra que no dia 21 de março de 1960, 12 anos após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o mundo assistiu ao extermínio de cem homens negros indefesos, assassinados pela polícia sul-africana, centenas de mutilados e feridos sobreviventes, despertando organismos internacionais para o que ficou conhecido como a Chacina de Shaperville, em Joanesburgo, capital da África do Sul. Em memória à tragédia, a ONU instituiu 21 de março como o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial –data escolhida para apresentação dos produtos de mídia do programa de Enfrentamento ao Racismo Institucional em Rio Branco.

A secretária Elza Lopes, titular da SEADPIR, disse que o trabalho das sete oficinas e várias reuniões com todos os órgãos e secretarias da Prefeitura de Rio Branco levaram à construção do material que está sendo lançado neste 21 de março. “Essa produção serve de referencial para os gestores promoverem o enfrentamento do racismo em suas secretarias”, disse Elza Lopes.

Investimentos para o Enfrentamento ao Racismo Institucional

De acordo com a SEADPIR o projeto de Enfrentamento ao Racismo Institucional em Rio Branco, resultado de uma emenda parlamentar do então senador Aníbal Diniz no valor de R$400 mil, teve como objetivo a elaboração de um Plano de Enfrentamento ao Racismo Institucional realizado com as diversas secretarias municipais. O investimento visou ainda a formulação e o monitoramento de políticas públicas de enfrentamento ao racismo institucional no município de Rio Branco; a sensibilização, capacitação de secretários gestores, servidores, funcionários e conselheiros de promoção para igualdade racial acerca do racismo institucional, bem como das diversas formas de superá-lo através de material educativo, informativo e de ações internas nas instituições.

Ainda como parte da programação do dia 21 de março, a SEADPIR está convidando a população de Rio Branco a prestigiar a inauguração do Salão de Beleza Sendo Diva, na rua Karen, 158, bairro Conquista. O salão trabalha exclusivamente com tratamento de cabelos afro.