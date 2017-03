Educação realiza formação continuada em tempo integral

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) realiza até sexta-feira, 24, no auditório da Escola Armando Nogueira, a formação continuada para professores, gestores e coordenadores das sete escolas de tempo integral, cujas aulas iniciam no próximo dia 3 de abril.

O secretário Marco Brandão (SEE), a diretora de Ensino da SEE, Rúbia Cavalcante e a professora Emilly Areal, coordenadora do ensino de tempo integral, participaram da abertura da formação na manhã desta segunda-feira, 20.

“A gente precisa conversar com os educadores para detalhar a proposta pedagógica e que currículo é esse que dialoga com esse jovem do século XXI e para aquilo que ele gostaria de desenvolver para a sua vida”, frisou a coordenadora.

Brandão explicou que a implantação das escolas em tempo integral está sendo trabalhada desde o ano passado e que ela tem práticas diferenciadas e inovadoras.

“Por isso, é preciso que as equipes de todas as sete escolas passem por um processo de formação continuada e isso pressupõe conhecer os objetivos dessa escola, quais são suas práticas, qual o olhar que os profissionais têm que ter e qual o perfil de profissional que se espera”, afirmou.

As escolas que funcionarão em tempo integral a partir do dia 3 de abril, em Rio Branco, são Armando Nogueira, Glória Perez, Boa União, Instituto de Educação Lourenço Filho (IEFL), Escola José Ribamar Batista (Ejorb), Sebastião Pedrosa (no Segundo Distrito) e Humberto Soares.