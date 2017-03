Em reunião no Alto Acre, Marivaldo Melo coloca o nome á disposição do PSD para disputar uma vaga na Câmara Federal

O que por muito tempo era só especulação, agora está confirmado. O presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, será um dos nomes que vai disputar uma vaga na Câmara Federal em 2018 pelo Acre.

O Anúncio aconteceu durante uma reunião lideranças do PSD no Alto Acre na noite da última segunda feira (20), em Brasiléia, com a presença do maior expoente do partido no estado, o senador Sérgio Petecão, o deputado estadual Jairo Carvalho, o prefeito de Senador Guiomard André Maia, vereadores e lideranças da região.

No encontro, Marivaldo Melo abriu o coração. Disse que a política sempre esteve muito presente na sua trajetória de vida e que seu nome está á disposição do partido para uma eventual candidatura à Câmara Federal.

Falou de sua vida profissional, da experiência adquirida ao longo de quase três décadas e do desafio que é encarar uma eleição. Ele defendeu a apresentação de um projeto coeso, forte e diferenciado da oposição para superar os adversários políticos mas lembrou que está subordinado a decisão do seu partido, o PSD.

Marivaldo Melo foi vereador por duas vezes em Boca do Acre, sua terra natal e vem conduzindo com muita competência os destinos do banco do Amazônia, que preside desde 2015.

O senador Sérgio Petecão agradeceu a disponibilidade do executivo e falou que o PSD está trabalhando para compor uma chapa forte e com condições de abocanhar uma vaga na Câmara.

BASA entrega nova agência em Brasileia

O banco da Amazônia abriu os cofres para a região do Alto Acre, que compreende as cidades de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil, e vai disponibilizar para os projetos em vários setores, com enfoque para o agronegócio, R$ 20 milhões em linhas de créditos.

O presidente da instituição bancária, Marivaldo Melo, foi quem fez o anúncio durante a inauguração da nova agência do banco em Brasileia, na noite de ontem.

A solenidade foi muito prestigiada e reuniu o senador Sergio Petecao, os deputados estaduais Jairo Carvalho, Antonio Pedro e Leila Galvão, os prefeitos Tião Flores (Epitaciolandia), Fernanda Assem (Brasileia), Andre Maia (Senador Guiomard) e Zé do Posto (vice-prefeito de Assis Brasil), além do secretário de Estado de Agropecuária, José Reis.

O banco, acordou Marivaldo, pode liberar um montante ainda maior de recursos, basta que os projetos sejam apresentados e aprovados na instituição. Só na região, o Banco possuiu 4,8 mil clientes e, no ano passado, ultrapassou em 120% o volume de negócios previsto para 2016.

Marivaldo disse que o volume de negócios da região tem alavancado a economia naquela parte do Estado e animado o banco para aumentar o valor das linhas de créditos.

Para toda a Região Amazônica, onde o banco atende nove estados, o montante é de R$ 7,8 bilhões, tendo sempre o agronegócio, onde se insere a pecuária, um dos pontos fortes dos financiamentos.