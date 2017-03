Rio Juruá ultrapassa cota de transbordamento em Cruzeiro do Sul

As chuvas de março estão elevando o nível do Rio Juruá, que nesta manhã de terça-feira, 21, registrou 13,28 metros, em Cruzeiro do Sul, ultrapassando a cota de transbordamento que é de 13 metros.

A medição do manancial é realizada diariamente pelo Corpo de Bombeiros. Segundo dados do batalhão, 17 famílias encontram-se desabrigadas, em decorrência da cheia do rio, e foram acomodadas em um abrigo público, instalado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

O governo do Estado, por meio da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Cruzeiro do Sul seguem monitorando a situação e prestando socorro às vítimas da alagação do Rio Juruá.

Tempo

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a previsão para hoje é de tempo com aumento de instabilidade em todo o estado.

O céu varia entre nublado e encoberto, com pouco sol e possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas, a qualquer hora e em todas as regiões acreanas.