Sesc Solidário entregará 2.500 cestas básicas de alimentos no vale do Juruá

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre, recebeu através do programa Sesc Solidário, 2.500 cestas básicas de alimentos não perecíveis para os desabrigados da enchente do vale do Juruá. As doações serão entregues a partir desta terça- feira, 21, na zona rural de Cruzeiro do Sul, sob a coordenação do projeto Mesa Brasil e em parceria com o Acre Solidário. As doações é uma resposta ao pedido que foi feito pela primeira dama do Estado, Marlúcia Cândida ao presidente da Fecomércio, Leandro Domingos.

A ação é resultado das doações de alimentos que o Departamento Nacional do Sesc, através do Programa Sesc Solidário, enviou ao estado Acre nas últimas semanas para os desabrigados e desalojados pela enchente do Rio Juruá.

A Diretora Regional do Sesc no Acre, Débora Dantas, também acompanha a entrega das cestas básicas na região do Juruá. “Esses alimentos deverão atender mais 1.000 famílias. No total, temos uma estimativa de que cerca de 3.500 pessoas sejam beneficiadas com a entrega dos sacolões,” destaca a diretora.

Sesc Solidário

O Sesc Solidário surgiu em 2008, como forma de ajudar às vítimas das chuvas em Santa Catarina. Desde então, a campanha passou a ser deflagrada em situações emergenciais, para arrecadação de donativos. As ações são coordenadas pelo Mesa Brasil do Sesc, que mobiliza as empresas parceiras, colaboradores e voluntários em uma grande de solidariedade.