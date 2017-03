Preço da carne bovina deve cair no Brasil

A Operação Carne Fraca, deflagrada na última sexta-feira (17), ainda deixa sequelas no setor alimentício brasileiro. De acordo com a coluna de Mônica Bérgamo, do jornal Folha de S. Paulo, o preço da carne bovina deve cair no país.

A suspensão da compra do produto por países estrangeiros forçará produtores que têm gado confinado e pronto para o abate a aumentarem a oferta para os frigoríficos nacionais. “A sorte é que há pouco gado confinado hoje no Brasil”, diz Ricardo Merola, fundador e ex-presidente da a associação nacional dos confinadores de gado (Assocon).

Os animais confinados ganham 1,8 kg por dia e, em cem dias, estão prontos para o abate. Já os que estão no pasto demoram em torno de 24 meses para chegar ao peso ideal.

A dúvida é se os frigoríficos, que devem ser beneficiados com a queda de preço num primeiro momento, repassarão a baixa aos supermercados.