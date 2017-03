OAB/AC torna público a abertura de edital para contratação de advogado (a)

A Ordem dos Advogados do Brasil / Secção Acre, no uso de suas atribuições legais, pelo edital de N° 01/2017, torna pública a abertura de inscrição para realização de processo seletivo de advogado.

OBJETIVO:

Preenchimento de (01) uma vaga na função de ADVOGADO (A) para contratação imediata.

REGIME DE CONTRATAÇÃO:

Celetista.

REMUNERAÇÃO:

R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) + auxílio alimentação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

DAS INSCRIÇÕES:

Os candidatos deverão inscrever-se na secretaria da OAB/AC no período de 23/03/2017 a 30/03/2017.

No mesmo prazo, o (a) candidato (a) deverá entregar 01 (uma) via do seu currículo.

VEJA EDITAL