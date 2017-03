Homicida foragido do presídio é capturado em Brasiléia

Ação integrada das policiais Civil e Militar realizada na tarde de ontem, segunda-feira, 20, no município de Brasileia, distante aproximadamente 230 quilômetros da capital, resultou na prisão de Sebastião Ewerton Lima de França, 26, vulgo “casquinha”. França é acusado de cometer dois homicídios além de vários outros delitos e estava foragido da unidade prisional Dr. Francisco de Oliveira Conde, desde o dia 11 de fevereiro.

De acordo com a investigação, “Casquinha” é considerado elemento de alta periculosidade. O acusado se escondeu no município e vinha praticando roubos e furtos quando descoberto e foi detido no Bairro Vila Vitória, região periférica do município.

No momento da prisão o foragido estava na companhia de um menor de 17 anos, onde há suspeita que seja o seu comparsa nos crimes. O delegado Roberto Lusena afirmou que a prisão se dá após trabalho de investigação onde apontou que a dupla havia assaltado um estabelecimento comercial no município há poucos dias.

“Casquinha” será recambiado ao presídio e colocado novamente a disposição da justiça. O menor será encaminhado à delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) onde permanecerá a disposição da justiça.

