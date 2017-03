Tribunal de Contas e MP se reúnem em encontro institucional

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e membros do Ministério Público do Estado do Acre (MPEAC), se reuniram na manhã de segunda-feira, 20, para definir ações que serão realizadas em conjunto, visando orientar gestores dos municípios acreanos.

Participaram do encontro os conselheiros José Augusto Araújo de Faria, Dulcinéa Benicio, Naluh Maria Lima Gouveia, Ronald Polanco Ribeiro, Antônio Malheiro e o conselheiro presidente Valmir Gomes Ribeiro, o procurador-geral de Justiça do MP-AC, Oswaldo D’Albuquerque, a procuradora Kátia Rejane, o procurador Celso Jerónimo e os promotores Adenilson de Souza e Marcela Cristina Ozório.

O presidente do TCE-AC, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, apresentou um cronograma com os encontros que o Tribunal vai realizar no interior do Estado, para orientar e capacitar os gestores.

Para ele, a parceria com o Ministério Público é fundamental para garantir a qualificação dos gestores, de modo que os mesmos possam atuar dentro da legalidade.

“O TCE vem trabalhando para que os gestores, que assumiram seus mandatos no início do ano, possam ter as orientações necessárias para trabalharem dentro daquilo que prevê nossa legislação. Nos próximos dias vamos realizar novos encontros, passando novas orientações a esses gestores e queremos contar com a parceria importante do Ministério Público. Essa união será importante para que as Prefeituras possam fazer bom uso do dinheiro público, para o bem da nossa população”, disse.

O procurador-geral do MPE-AC, Oswaldo D’Albuquerque, destacou a importância que o Tribunal de Contas vem realizando. Ele afirmou que o Ministério Público continuará sendo parceiro do TCE, na orientação e fiscalização das Prefeituras.

Assessoria de Comunicação/Tribunal de Contas do Estado do Acre.