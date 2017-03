Detran publica edital de leilão de Sena Madureira

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nesta terça-feira, 21, edital de leilão de veículos apreendidos em Sena Madureira. O documento lista 26 veículos, entre automóveis e motocicletas, todos aptos à circulação.

O leilão será realizado no dia 5 de abril, a partir das 9 horas, no auditório da Escola Estadual, Dom Júlio Mattioli, localizada na Av. Brasil, nº 322, Centro de Sena Madureira.

Para concorrer aos 26 lotes disponíveis, cujos valores dos lances iniciais variam de R$ 500 a 8 mil, os interessados devem realizar inscrição no período de 27 a 31 de março, por meio do site do Detran ou presencialmente na 4ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), localizada na Rua Augusto Vasconcelos, nº 620, Bairro Cidade Nova, em Sena Madureira.

O cadastramento presencial e a visitação podem ser realizados nos horários de 8 ao meio dia e de 14 às 16 horas. É necessário apresentar documento de identificação oficial com foto e CPF.

“Vale lembrar que a inscrição só é finalizada após a visitação dos bens, dessa forma quem realizar o cadastramento pela internet, deve comparecer ao pátio da 4ª Ciretran para fazer a inspeção visual dos veículos e apresentar o comprovante de inscrição juntamente com os documentos exigidos no edital”, explica a diretora de Operações do Detran, Shirley Torres.

A visitação consiste apenas na inspeção visual dos objetos a serem leiloados, não sendo permitido o manuseio, experimentação e retirada de peças dos veículos.

O edital completo pode ser acessado por meio do site do Detran ou no Diário Oficial do Estado de 21 de março de 2017.