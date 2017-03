Acre em alerta para temporais nos próximos dias

O estado do Acre está em alerta com a previsão de temporais para os próximos dias. Áreas de instabilidade voltaram a se intensificar e o tempo deve seguir carregado nesta quarta-feira (22) e nos próximos dias na região. Na tarde desta terça-feira (21), um temporal caiu sobre a capital, acumulando 31 mm de chuva em apenas uma hora, entre 15hs e 16hs, pelo o horário de Brasília.

As chuvas volumosas dos últimos dias sobre o rio Tarauacá provocaram transbordamento no município com o mesmo nome, e cerca de 500 famílias foram atingidas pela cheia no último domingo (19), de acordo com informações da Defesa Civil. O rio Tarauacá banha os estados do Acre e do Amazonas e desde o começo do ano seu nível vem variando bastante. Sua cota de transbordamento é de 9,5 metros, e no fim de semana o rio chegou a marcar 10 metros, ainda segundo a Defesa Civil . Em janeiro de 2017, a enchente foi mais grave e atingiu 16 mil moradores da região.

Neste início de semana, o nível do rio voltou a baixar, mas a situação pode se complicar novamente com a expectativa do grande volume de chuva, acima de 100 mm, estimado até a próxima segunda-feira (27) .

A chuva caiu muito volumosa sobre , no sul do Amazonas. O acumulado chegou a 105,8 mm entre às 9 horas de segunda e às 9 horas desta terça pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Foi o maior volume de chuva no Brasil neste período.

Outros municípios do Amazonas, Pará, Tocantins e Amapá registram chuva acima dos 70 mm. Destaque para (AM) com 78,4 mm, (TO) com 78,2 mm,(PA) 77,6 mm e (AP) com 74,2 mm.