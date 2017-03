Bodão recebe suspensão de seis meses

O UFC divulgou nesta terça-feira a lista de suspensões médicas do UFC Londres. Três lutadores receberam suspensões preventivas longas, de 180 dias, mas que podem ser reduzidas em caso de liberação por um médico.

O brasileiro Francimar Bodão, que venceu Darren Stewart por pontos, está entre eles – o acreano sofreu uma lesão no pé esquerdo e precisa ser liberado por um médico para que sua suspensão seja reduzida para 30 dias, sendo 21 deles com proibição de treinos com contato físico.

Os demais são os ingleses Brad Scott e Scott Askham, que se enfrentaram pelo card preliminar. Outro brasileiro no evento, Vicente Luque, que foi derrotado por Leon Edwards, foi suspenso por 30 dias, sendo 21 deles com proibição de treinos com contato físico.