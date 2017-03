6 motivos para beber mais água

Beber água parece uma tarefa tão trivial que não damos conta de sua importância para sua saúde. Mas tomar os tais 2 litros ao longo do dia pode evitar de piripaques cardíacos a infecções severas. Aproveite o Dia Mundial da Água e veja seis grandes benefícios de ingerir a quantidade adequada de líquidos para o organismo.

1) Raciocínio rápido e bom humor

Como qualquer outra célula, os neurônios precisam de água. O abastecimento adequado é crucial para eles se manterem conectados, transmitindo seus impulsos. Se fica a desejar, o raciocínio e o humor sofrem as consequências.

2) Músculos fortes

O mecanismo de contração e relaxamento depende do volume hídrico nas fibras musculares. Se elas ficam murchas, lá se vai o vigor, isto é, falta força para correr, erguer pesos… e para bater, no caso do músculo cardíaco.

3) Rins livre de pedras

Beber muita água é uma ótima estratégia para prevenir os cálculos renais. Quanto maior a fluidez do líquido filtrado pelos rins, menor a probabilidade de a urina concentrar partículas sólidas que, agrupadas, dão origem às pedrinhas.

4) Intestino regulado

Garantir a cota diária de água dá um empurrão no trânsito intestinal e evita a prisão de ventre. A água não só deixa o bolo fecal mais pastoso como estimula os movimentos peristálticos que o mandam embora do corpo.

5) Pulmões livres de bactérias

A última fração da árvore respiratória, que corresponde aos alvéolos, precisa estar bem hidratada para que a difusão do oxigênio aconteça da melhor maneira. Sem contar que uma boa umidade nas vias aéreas reduz o risco de infecções.

6) Circulação sanguínea em ordem

Um volume satisfatório de água viajando pelos vasos garante que todo o organismo seja irrigado e bem nutrido de sangue. A desidratação torna o líquido viscoso e favorece a queda da pressão arterial, ameaçando vários órgãos.

E para onde vai tanta água?

Numa pessoa saudável de 70 quilos, estima-se que todas as suas células concentrem algo em torno de 28 litros de água. No meio aquoso dentro de cada unidade ocorrem todas as reações químicas para o funcionamento celular.Além disso, há o líquido intersticial, um fluido responsável pelas trocas de H2O e sais minerais entre as células e o sangue. São cerca de 11 litros de água.Fora que o próprio sangue detém ao menos 3 litros de água. Essa fração é conhecida como plasma e corresponde a 55% da composição sanguínea – o restante é uma junção de glóbulos, considerada a parte mais sólida do sangue. Fonte: Saúde Abril