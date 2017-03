Empresa compra borracha de seringueiros em Tarauacá

Desde 2010, a empresa Mercur atua no Projeto Borracha Natural que visa estabelecer um modelo de comercialização diferenciada entre as empresas e as comunidades extrativistas. A Mercur adquire uma parcela da borracha natural (látex), matéria-prima utilizada em grande parte dos produtos da empresa, dos seringueiros das Reservas Extrativistas do Xingu (Rio Iriri e Riozinho do Anfrísio), no município de Altamira, no Pará e de uma cooperativa de seringueiros do município de Tarauacá no Acre. Desta forma, a empresa possibilita que os seringueiros possam desempenhar um papel relevante na proteção e conservação das florestas, assegurando-lhes melhor qualidade de vida com foco na remuneração justa, que substitui o menor preço ou preço de mercado.

De acordo com os seringueiros do projeto, uma seringueira nativa está apta a produzir látex a partir dos seus 30 anos. Porém, quando não é possível saber o tempo da árvore, é avaliado o seu tamanho, considerando uma grossura mínima de 15cm, para que extração inicie.

Em seringal de plantio (que não é de árvores nativas) uma árvore está apta para corte a partir de sete anos.

A Mercur entende a importância de dar visibilidade aos povos destas comunidades no sentindo de expandir a capacidade de construção de práticas e parcerias que contribuam para ampliar os objetivos do projeto Borracha Natural.

O lançamento do Selo Origens Brasil, em 2016, nasceu como uma possibilidade. Este é um selo que foi criado para dar mais transparência às cadeias de produtos que vem da Floresta Amazônica e para ajudar os consumidores a identificarem empresas e produtos que valorizam e respeitam, em suas práticas comerciais, os Territórios de Diversidade Socioambiental, como o Xingu.

Através do selo é possível conhecer quem produz, a história e origem dos produtos consumidos. A Mercur percebe a conexão entre o projeto Borracha Natural e o Selo Origens Brasil, dentre outras questões, pela intenção de valorização do patrimônio e diversidade socioambiental.

A Mercur é uma empresa brasileira, fundada em 1924 na cidade de Santa Cruz do Sul (RS) e começou sua trajetória com produtos derivados da borracha. Com o passar dos anos e o repensar constante das suas atividades, a empresa entende que tudo que é produzido para atender as necessidades humanas tem um impacto no ambiente, indivíduos e na sociedade.