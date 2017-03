Prêmio de Jornalismo do MPAC terá show musical e participação de jornalista do jornal Extra

Localizado próximo a um dos marcos históricos da fundação da cidade de Rio Branco, a Gameleira, o hotel Villa Rio Branco será o palco para a solenidade de entrega da premiação do 7º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre na noite da próxima sexta-feira, 24, as 22 horas.

A festa contará com a presença do jornalista Fábio Gusmão consultor de estratégias digitais, jornalista há 22 anos, é editor do Jornal Extra onde foi repórter e editor assistente. Gusmão é vencedor do Prêmio ‘Esso de Reportagem’, ‘Prêmio Embratel’, ‘XXII Prêmio de Diretos Humanos de Jornalismo’, ‘Prêmio Tim de Jornalismo Investigativo’ e menção honrosa no ‘XXVIII Prêmio Vladimir Herzog’.

O jornalista fará uma palestra sobre Informação e desinformação na era das redes sociais na quinta-feira dia 23, e será o convidado especial da solenidade de entrega das premiações do 7º Prêmio de Jornalismo do MPAC.

O encerramento da noite será com o cantor cearense Waldonys Menezes. Sanfoneiro por influência do pai, aos 13 anos Waldonys conheceu Dominguinhos com quem, um ano depois, gravou o LP “Choro Chorado”, aos 15 anos houve um avanço ainda maior: gravou com o consagrado Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Impressionado com o desempenho do menino, Gonzagão carinhosamente o chamou de “Garoto Atrevido”.

O Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre surgiu em 2010 com a finalidade de incentivar a inserção de notícias positivas na mídia, reconhecendo e estimulando a atuação da imprensa como difusora de informações e formadora de opinião. Se tornou referência para várias outras instituições dentro e fora do estado do Acre e é reconhecido com uma boa prática pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

Em março de 2012, o Prêmio de Jornalismo do MP/AC ganhou o primeiro lugar no X Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, na categoria Relacionamento com a Mídia. Ainda em 2012, o projeto serviu como base para o I Prêmio de Jornalismo do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais (CNPG).

Em 2017 o prêmio recebeu inscrições de veículos de comunicação da capital e do interior do Acre, além de estados como Amazonas e do Distrito Federal, totalizando 120 trabalhos apresentados.