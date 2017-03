Governo disponibiliza 500 vagas para concursos das polícias Civil e Militar

Mesmo em tempos difíceis, o governo do Estado surpreendeu os acreanos nas últimas semanas com a abertura de editais de dois concursos públicos: das Polícias Militar e Civil com um total de 500 vagas. De acordo com a secretária de Gestão Administrativa, Sawana Carvalho, isso só foi possível graças a um planejamento e estudo orçamentário realizado nos últimos dois anos.

“O que nos permitiu equilibrar e nos dar segurança financeira para lançarmos os dois editais. Cerca de 115 servidores se aposentam mensalmente. Precisamos ver o hoje e o futuro do serviço que é oferecido para a população”, disse.

Ainda conforme Sawana Carvalho, esses concursos só irão impactar a folha de pagamento a partir do ano que vem. Algo em torno de R$ 3,5 milhões. E explica: “A finalização dos certames está prevista para agosto. São seis meses de academia com uma bolsa de 50% do salário, a partir daí é que os novos servidores passam a receber seus salários integrais”, contou.

Fortalecimento da segurança pública

Para o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, os concursos irão fortalecer uma área tratada como prioridade pelo governo. “Somente para a Polícia Civil serão disponibilizadas 250 vagas distribuídas para agentes de polícia (176), auxiliar de necropsia (20), delegado (18) e escrivão (36)”, relatou.

Para o comandante da Polícia Militar, coronel Júlio César “a iniciativa demonstra a preocupação do governo em recompor o efetivo da corporação no combate à criminalidade. Grande parte desse efetivo será para guarda penitenciária que está precisando de reforço”, afirmou.

As 250 vagas para a Polícia Militar serão assim distribuídas: 230 vagas para o cargo de aluno soldado combatente, sendo 184 para o sexo masculino e 46 para o sexo feminino, 10 vagas para o cargo de aluno soldado músico e 10 vagas para o cargo de aluno soldado de saúde para ambos os sexos, sendo cinco vagas para técnico de enfermagem e cinco vagas para auxiliar de saúde bucal.

A inscrição para a Polícia Militar deve ser realizada no período de 3 a 28 de março de 2017. Para a Polícia Civil o período de inscrições será de 21 de março a 16 de abril. As inscrições poderão ser realizadas pelo site www.ibade.org.br.