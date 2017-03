Detran notifica proprietários de veículos apreendidos em Brasileia

Nesta terça feira, 21, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), por meio da Comissão Permanente de Leilões e Veículos (CPLV), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), a notificação de veículos apreendidos no município de Brasileia.

Após a publicação do edital os proprietários devem resgatar seus veículos no prazo de 20 dias. Sendo necessária a quitação dos débitos a ele vinculados, dentro do prazo estabelecido.

Constam na lista 70 propriedades, entre carros e motos, identificados pelos caracteres das placas, Unidade Federativa (UF), marca/ modelo, ano de fabricação, numeração do chassi, nome do proprietário e agente financeiro para os casos de veículos licenciados.

“Para retirar o veículo o proprietário deve comparecer ao pátio de veículos apreendidos da 6º Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), localizada na Rua 12 de Outubro, Bairro 03 Botequins, nº635, em Brasileia,” explica a Diretora de Operações do Detran, Shirley Torres.

Os veículos apreendidos de acordo com a legislação ficam sob responsabilidade do órgão de trânsito pelo prazo máximo 60 dias, a contar da data de recolhimento. Após esse período, caso não sejam resgatados, ficam sujeitos a leilão.

O edital completo pode ser acessado no edição do Diário Oficial desta terça-feira, 21, ou no site do Detran.