Investigados na Lava Jato estão na lista de bilionários da “Forbes”

A revista norte-americana Forbes divulgou recentemente a lista dos mais ricos do mundo. Entre os bilionários que estão no ranking estão nomes de brasileiros investigados na Operação Zelotes ou na Lava Jato.

Como destaca o UOL, Joseph Safra é um deles. Ele considerado o banqueiro mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 20,5 bilhões, segundo a Forbes, e está na 37ª posição do ranking. Safra teve R$ 1 milhão bloqueados pela Justiça Federal do Distrito Federal em fevereiro deste ano. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF) no âmbito de uma ação de improbidade resultante da operação Zelotes.

As irmãs Regina de Camargo Pires Oliveira Dias, Rossana Camargo de Arruda Botelho e Renata de Camargo Nascimento, da família controladora da construtora Camargo Corrêa, envolvido nas denúncias de corrupção da Lava Jato, também estão na lista da Forbes. Elas estão na 630ª posição com patrimônio de US$ 3,1 bilhões.

Outro caso destacado pelo UOL é o do empresário Walter Faria, do Grupo Petrópolis. Ele é dono da marca de cerveja Itaipava e ocupa a 581ª posição no ranking da “Forbes” com fortuna de US$ 3,3 bilhões. No entanto, a Operação Lava Jato investiga denúncias contra o grupo, denúncias envolvendo o caixa-dois da chapa Dilma-Temer nas eleições de 2014.