Prefeitura realiza esforço para enfrentar o inverno

Oito equipes da EMURB realizam serviços nas vias estruturantes e corredores de ônibus. Já choveu 70% do previsto para o ano todo somente nos primeiros 80 dias de 2017. Clima chuvoso dificulta manutenção asfáltica de ruas.

Além de trabalhar nos três turnos do dia – manhã, tarde e noite –, a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) ampliou para oito equipes atuando na manutenção da malha viária da capital em uma ação emergencial para recuperar os corredores de ônibus e vias estruturantes nos próximos dias, para que a cidade tenha condições de enfrentar o mais rigoroso inverno dos últimos 46 anos.

As chuvas constantes estão prejudicando substancialmente a infraestrutura de Rio Branco, mas a EMURB tem feito um esforço muito grande para trabalhar e garantir as operações tapa-buracos em todas as regionais desde o início do ano. Para assegurar a qualidade dos serviços, o prefeito Marcus Alexandre acompanha todas as frentes da EMURB. Na rotatória do Posto Thalma, na confluência da Estrada das Placas e Avenida Antônio da Rocha Viana, o prefeito lembrou de todo o empenho para trabalhar em meio às chuvas tão intensas que prejudicam não somente a aplicação do material usinado como também a extração de solo nas jazidas utilizadas pela EMURB. “Nosso planejamento é avançar com os serviços neste inverno e trabalhar dobrado no verão”, confirmou o prefeito.

Assim, os serviços seguem atendendo demandas coletivas. Além dos corredores de ônibus, a EMURB trabalha também nas principais vias dos bairros. “Já aplicamos 5,9 mil toneladas de asfalto desde o começo do ano. São 700 caçambas de asfalto utilizadas na manutenção viária apenas em 2017”, explicou o prefeito.

O inverno Amazônico, os seis meses em que as chuvas se intensificam, torna mais difícil a manutenção da malha viária, mas este ano o problema tem sido maior: em 80 dias de 2017 choveu 67 dias e em apenas 14 dias não teve chuva desde o início do ano. Além disso, já choveu 70% do previsto para o ano todo apenas nos primeiros 80 dias de 2017 – são 1.347 milímetros de chuva enquanto o esperado para o ano inteiro era pouco mais 1.900mm.

Em fevereiro choveu 23 dias dos 28 dias do mês. Em março já choveu 20 dos 22 dias.

A EMURB organizou o calendário de serviços para esta semana, adequando as frentes de trabalho a partir desta quarta-feira, 22, até sábado, 25, com serviços como tapa-buracos e manutenção viária com oito equipes distribuídas nas ruas José Magalhães, Rio de Janeiro, Sete de Setembro e General Vieira de Melo, além do Centro da Cidade – Rua José de Melo (Hospital da Criança) e também no Parque da Maternidade, Avenida Brasil e Floriano Peixoto; Avenida Antônio da Rocha Viana; Travessa Coelho, no Recanto dos Buritis; Avenida Amadeo Barbosa (nesta há uma equipe do DERACRE); Estrada da Sobral e uma equipe nas rotatórias: do Posto Thalma; Tancredo Neves/Avenida Antônio da Rocha Viana/Adalberto Sena e outras.