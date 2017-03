Inscrições para o concurso da Polícia Civil estão abertas

Estão abertas, a partir desta quarta-feira, 22, até 16 de abril, as inscrições para o concurso público para provimento de vagas para os cargos de agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado de polícia e escrivão de polícia da Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPC).

As inscrições podem ser realizadas por meio do site do organizador do certame, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade): www.ibade.org.br. O valor da inscrição para o cargo de delegado é de R$ 125 e R$ 75 para demais funções. O período para solicitação de isenção do valor da inscrição será de 22 a 24 de março.

O certame disponibiliza 176 vagas para o cargo de agente de Polícia Civil, 20 vagas para o cargo de auxiliar de necropsia, 18 vagas para o cargo de delegado e 36 vagas para o cargo de escrivão.