Tião Viana entrega reforma do quartel da Polícia Militar em Xapuri

No aniversário de 112 anos de Xapuri, o governador Tião Viana entregou na manhã desta quarta-feira, 22, a reforma do quartel da Polícia Militar do Acre (PMAC) no município, em um investimento de mais de R$ 130 mil. Agora, os militares da 2ª Companhia Destacada, pertencentes ao 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM), contam com um espaço que passou pela ampliação dos alojamentos, reforma do auditório para 40 pessoas, novos banheiros, além de uma revisão completa das instalações elétricas, hidrossanitárias e de prevenção e combate a incêndio e pânico. “Nos 112 anos de Xapuri, essa é uma das entregas de um conjunto de dez reformas que somadas resultam em um investimento do governo de mais de R$ 3 milhões. Estamos no trabalho de unir todos os segmentos do estado no combate à violência e Xapuri está em uma fase de ressurgir das dificuldades, encontrando novos ambientes de prosperidade econômica com um ambiente de paz”, destacou o governador Tião Viana.

Além das reformas e ampliações dos quartéis da PMAC em dez municípios, o governo ainda está construindo a nova sede do 3º BPM, localizado na Baixado do Sol, em Rio Branco, e, em breve, iniciará também a reforma e ampliação do Posto de Fiscalização Policial localizado no trevo entre Senador Guiomard e Plácido de Castro, com investimento de mais de R$ 700 mil em melhores condições de trabalho para os policiais que ali atuam. O secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, reforça: “Estamos trabalhando em todos os municípios. Entregamos hoje em Xapuri um quartel que tem um valor histórico para a cidade. Entregamos recentemente a unidade do Corpo de Bombeiros e daqui a pouco vamos entregar em Tarauacá, Senador Guiomard e os outros municípios”.

Polícia satisfeita

Além da reforma dos quartéis da corporação, a Polícia Militar tem comemorado diversos avanços na gestão do governador Tião Viana. Os militares estaduais tiveram reajuste salarial recente, anúncio de um concurso com 250 vagas, caminhonetes que serão entregues até o fim do mês. Outra notícia recente é a proposta para investir R$ 70 milhões em toda a segurança pública por meio de emendas de bancada ainda para este ano. O comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Júlio César, se disse satisfeito: “É com grande satisfação que estamos entregando hoje essa reforma junto à tropa. É um compromisso do nosso governador e do secretário de Segurança para dar condições de trabalho e melhorar a atuação dos nossos policiais”.