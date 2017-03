Telecentros de Rio Branco dão início a quatro cursos profissionalizantes

Além de serem espaços de inclusão digital, desde de 2015, os Telecentros de Rio Branco ganharam uma nova função: oferecer cursos profissionalizantes gratuitamente para a comunidade em geral.

Na manhã desta quarta-feira, 22, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Sect), promoveu a aula inaugural de 14 turmas em três áreas – Assistente Administrativo, Operador de Computador e Recursos humanos. Os cursos serão oferecidos em cinco Telecentros da capital: Quiosque do Parque, Estação, Esperança, Barracão e Praça da Juventude.

As aulas serão aplicadas nos turnos matutino e vespertino, das 8 às 11h e 14 às 17h. Ao todo, 260 vagas foram ofertadas em todos os centros.

A estudante de Educação Física, Saana Mirelda, de 28 anos, escolheu o curso de Recursos Humanos, a fim de aperfeiçoar o currículo. “O mercado de trabalho exige que estejamos cada vez mais capacitados, por isso, decidi me inscrever e fui uma das selecionadas”, diz.

Ressalta, ainda, a importância do projeto para a comunidade: “Algumas pessoas não têm acolhimento no mercado de trabalho por não ter uma formação. Então, o governo oferecendo essa capacitação faz com que nos sintamos valorizados e aptos para sermos bons profissionais”.

De acordo com a gestora da Sect, Renata Souza, somente nos últimos dois anos, mais de dez mil pessoas foram capacitadas nos Telecentros. Para 2017, a ideia é que os municípios também recebam as aulas. “Nossa meta é oferecer cursos a distância para o interior, voltados para jovens e adultos. Para isso, lançaremos uma plataforma de ensino ainda neste ano”, afirma.

Adianta, também, que no final de abril, haverá uma nova turma com 50 vagas na área de manutenção de computadores, e com apoio da Secretaria de Pequenos Negócios, ao final do cursos, serão fornecidos os equipamentos de trabalho aos formandos.