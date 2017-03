Inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática se encerram dia 31

As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) estão abertas em todo o país, mas o prazo para as instituições aderirem à competição se encerra no dia 31 de março.

Para se inscrever é necessário acessar o site da competição e preencher o formulário. Podem participar escolas que tenham alunos do 6º ao 9º ano do ensinos fundamental e do médio, nas redes públicas municipais, estaduais e federais. A edição deste ano contempla ainda as instituições de ensino privadas.

Etapas

A competição é realizada em duas fases. A primeira será no dia 6 de junho e consiste em uma prova objetiva de múltipla escolha a todos os inscritos pelas escolas. A segunda, com prova discursiva aos selecionados da primeira etapa, será aplicada em 16 de setembro. O resultado final será divulgado em novembro.

Premiação

Os selecionados receberão medalhas de ouro, prata ou bronze. Terão ainda a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC Jr-Obmep). A participação no PIC inclui o recebimento de uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Excluídos os medalhistas, serão concedidos certificados de Menção Honrosa aos alunos que obtiverem as maiores notas na Segunda Fase.

A Olimpíada

A Obmep é a maior olimpíada estudantil do Brasil. Busca estimular, promover o estudo da matemática no Brasil, identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades nas áreas científicas e tecnológicas. Outra meta é estimular o aperfeiçoamento dos professores, contribuindo para a sua valorização profissional.