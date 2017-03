Cinco suspeitos de matar torcedor do Botafogo são presos no Rio

Cinco flamenguistas suspeitos pela morte do torcedor do Botafogo Diego Silva dos Santos, de 28 anos, no mês passado, foram presos hoje (23) no Rio de Janeiro. Eles foram indiciados por homicídio e organização criminosa. De acordo com a Polícia Civil do Rio, três pessoas que podem ter participado do crime estão foragidos. Todos os oito já tinham passagens anteriores pela polícia por brigas de torcida.

A vítima foi golpeada com espeto de churrasco no dia 12 de fevereiro, no entorno do estádio do Engenhão, na zona norte da capital fluminense, e morreu de hemorragia interna e externa.

Imagens de câmeras próximas ao local do crime mostram um dos integrantes da Torcida Jovem do Flamengo com a camisa de Diego amarrada no tornozelo. A camisa suja de sangue foi encontrada na casa de um dos acusados, que está foragido.

“O que aconteceu nos remete, lamentavelmente, a uma era medieval. Comportamentos que nem na era medieval veríamos”, disse o delegado Daniel Rosa, um dos responsáveis pelas investigações da Divisão de Homicídios. “Sugerimos, como investigadores, que os clubes e as federações de futebol estaduais, que a CBF, Secretaria ou Ministério do Esporte definam se as torcidas organizadas vão existir e que essas torcidas sejam regulamentadas. O que não pode é que um grupo pequeno cause um tumulto tão grande para um esporte tão querido como é o futebol”, disse o delegado.

A Polícia apreendeu, na casa dos suspeitos, porretes com pregos cravados nas pontas, uma granada, soco inglês e morteiros.

Agência Brasil