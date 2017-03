EMURB avança com manutenção viária em corredores de ônibus e vias principais dos bairros

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) segue o trabalho de manutenção viária emergencial nesta quinta-feira, 23, com oito equipes atuando em operações tapa-buraco em diversos bairros da capital. Essa ação começou quarta-feira, 22, e vai até o sábado, 25, assegurando melhoria nos pontos críticos, rotatórias, vias estruturas e corredores de ônibus. A meta é fazer com que a cidade tenha condições mínimas de enfrentar o mais rigoroso inverno dos últimos 46 anos – tem chovido praticamente todos os dias em 2017 e a infraestrutura da cidade vem sendo muito prejudicada. A meta é aproveitar cada minuto de sol e avançar ao máximo e evitar interrupções quando a chuva não for forte, além de trabalhar à noite.

Nesta quinta-feira, por exemplo, a EMURB realizou uma grande operação na rotatória da Avenida Antônio da Rocha Viana, na região que dá acesso ao Tancredo Neves e demais bairros da parte alta da cidade. “Estamos usando pedra rachão para reforçar o local, pois o fluxo de veículos pesados é grande ali”, disse José Carlos, diretor técnico da EMURB.

O esforço realizado pela Empresa de Urbanização para trabalhar e garantir as operações tapa-buracos em todas as regionais é muito grande. E para assegurar a qualidade dos serviços, o prefeito Marcus Alexandre tem visitado todas as frentes da EMURB. Na quarta-feira, 22, o trabalho foi desenvolvido na rotatória do Posto Thalma, na confluência da Estrada das Placas e Avenida Antônio da Rocha Viana. Já foram aplicadas cerca de 5,9 mil toneladas de asfalto desde o começo do ano. São 700 caçambas de asfalto utilizadas na manutenção viárias nos últimos dois meses e meio.

A EMURB organizou o calendário de serviços para esta semana, adequando as frentes de trabalho a partir desta quarta-feira (22) com frentes nas ruas José Magalhães, Rio de Janeiro, Sete de Setembro e General Vieira de Melo, além do Centro da Cidade – Rua José de Melo (Hospital da Criança) e também no Parque da Maternidade, Avenida Brasil e Floriano Peixoto; Avenida Antônio da Rocha Viana; Travessa Coelho, no Recanto dos Buritis; Avenida Amadeo Barbosa (nesta há uma equipe do DERACRE); Estrada da Sobral e uma equipe nas rotatórias: do Posto Thalma; Tancredo Neves/Avenida Antônio da Rocha Viana/Adalberto Sena e outras.