Veja quantas pessoas têm o mesmo nome que você

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na internet uma ferramenta que indica quais foram os nomes mais frequentes nos últimos tempos. A pesquisa foi realizada no Censo Demográfico de 2010 e relata todos os nomes mais utilizados até esse período. Os resultados indicam que há cerca de 130 mil nomes diferentes no país.

NOMES MAIS POPULARES NO MUNDO

Nos Estados Unidos, o nome que mais se destacou nos foi Joshua, pois foi o mais registrado entre os nascimentos de meninos (antigamente, Michael era o nome mais registrado). Entre as meninas está o nome Emily.

Na Oceania, os nomes que mais aparecem entre os homens são: Jack e William e, para mulheres, os dois destaques foram para Chloe e Sophie.

Na América Latina, os nomes de destaque foram Santiago e Sofia.

Na Ásia foram Feng e Tao para meninos, e Jing e Qian para meninas.

Os nomes mais registrados na África nos últimos tempos foram Mohamed/Mohammad e Fatma/Fatima e Shayma.

Na Europa, na parte do Reino Unidos os nomes mais votados foram Jack, Lewis e Sean e Grace, Sophie e Sarah para mulheres. No restante da Europa, os nomes de maiores destaques foram Luis/ Louis e Paul, para homens, e Anna e Emma, para mulheres.

BRASIL

No Brasil, os nomes mais populares, segundo o site, foram: Maria, com 11.694.738 pessoas; Ana, nome que foi dado para 3.079.729 mulheres no país e Francisca, nome registrado em 725.642 pessoas. E para os homens, José foi o mais votado, aparecendo 5.754.529 vezes; depois foi João, que contabiliza 2.984.119 registros; e o terceiro lugar ficou para Antônio, o qual foi registrado 2.576.348 vezes.

MAIS EXÓTICOS

A pesquisa também divulgou o número de pessoas que receberam nomes estranhos e engraçados. Entre eles temos: Pedra, que foi dado a 3.815 pessoas e Tarzan, por incrível que pareça, foram nomeados 46 cidadãos.

Além disso, existem pais que nomearam 349 pessoas com o nome Valdinei. E até a lâmina de barbear também foi utilizada no batismo, 26 pessoas receberam o nome de Gilete.

Agora veja quantos xarás você tem por aí através da ferramenta do IBGE.