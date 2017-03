Prefeitura de Sena reinaugura Escola Guttembeg Modesto

Na manhã dessa quarta-feira (22) foi reinaugurada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Guttembeg Modesto da Costa. A obra realizada pela Prefeitura de Sena Madureira proporciona melhorias na qualidade de ensino da rede pública do município. A escola é localizada no bairro do Bosque e atende cerca de 600 crianças com aulas de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, nos períodos matutino e vespertino, e a noite ainda contempla a Educação de Jovens e Adultos (EJA), que leva o Ensino Médio por meio do ensino a distância.

O prédio se encontrava com diversos problemas na estrutura e passou por uma reforma para atender o ano letivo que deve se iniciar nesta segunda feira (27). Com recursos próprios, a obra custou para os cofres do município cerca de R$ 148 mil, com isso a escola ganhou pintura nova, reforma nos banheiros, cozinha, salas, laboratórios pedagógicos, troca de pisos completo, novas instalações elétricas, telhado, forro de PVC, salas climatizadas e uma estrutura metálica no centro da instituição, que antes era totalmente aberto.

Acompanhado do vice-prefeito Gilberto Lira (PDT), de secretários municipais, autoridades locais, diretores, professores, vereadores e pela comunidade, o prefeito Mazinho Serafim (PMDB) destacou os esforços da gestão para melhorar a qualidade da Educação no município. Ele destacou que acredita que a educação é a política pública mais importante para a redução das desigualdades. O secretário municipal de Saúde, Daniel Herculano, em seu discurso lembrou no início da campanha e o compromisso do prefeito, que priorizou a reforma da escola Guttemberg e toda atenção especial da gestão com a comunidade escolar.

Em sua fala, Mazinho Serafim reafirmou que a sua gestão tem priorizado investimentos na educação do município. “Essa escola estava esquecida há muitos anos, mas agora passou por essa reforma porque não tinha a mínimas condições de receber essas crianças no ano letivo. Fico feliz e emocionado pela oportunidade proporcionada aos alunos, professores e gestores que contribuem muito para nossa sociedade. Essa é a minha resposta para algumas pessoas que andam falando que eu não priorizo a Educação, mas em nossa gestão valorizamos todas as escolas e gestores. Queremos que Sena avance cada vez mais e isso se faz por meio da educação para todos”, disse.

O vice prefeito Gilberto Lira recordou da fama tradicional da escola e se emocionou quando viu a reforma realizada no local. Gilberto comentou sobre as condições dos prédios das escolas da zona rural e frisou o descaso. “As escolas estão destruídas precisando de reformas, algumas estão praticamente sem telhado”.

Finalizando, Lira destacou os avanços da gestão na Educação e exaltou a importância de melhorias nas escolas do município. “Eu, que estudei numa escolinha simples, numa área de uma casa e depois vim pra cidade pra terminar os estudos, sei da importância de bons profissionais e de melhores espaços para acolher nossos alunos. Um país, estado ou município só se desenvolve se tiver uma educação de qualidade”.

Para o secretário Municipal de Educação, Altemir Lira, o desafio tem sido grande, pois quase todas as escolas das zonas urbana e rural estão sem condições de receber alunos para início do ano letivo. Devido também esses problemas, o início do ano letivo, que estava previsto para quinta-feira (23), acabou sendo adiado e remarcado para segunda-feira (27). “A base de tudo é a Educação, escola boa, merenda de qualidade e professores preparados e recebendo seus salários em dia, assim é que se caminha, assim que nossa gestão está trabalhando”, explicou.

“Os gestores sabem a situação de cada escola, os vereadores que andaram também pelas comunidades ribeirinhas sabem da situação da zona rural. Até as últimas escolas construídas pela gestão anterior precisam de reparos, não vamos começar o ano letivo quinta-feira porque não temos condições, não é porque não queremos, pois não tem como colocar uma criança ou um jovem dentro daquelas salas”, explicou.

Segundo o secretário, o prefeito não tem medido esforços para dar aos nossos servidores e alunos um espaço adequado e confortável, visando melhores indicadores na educação municipal. “Nossa equipe está empenhada para atender as necessidades do município. Quando terminamos a nossa gestão todas as escolas do município terão um padrão de melhorias, porque toda verba destinada para Educação será nas escolas do município”, garantiu o secretário.

A gestora Lídia Maia comentou sobre os seus quase oitos anos à frente da escola e agradeceu ao prefeito e ao secretário pelo desempenho e dedicação da gestão na obra da escola. Na ocasião a gestora também agradeceu aos funcionários pela colaboração, assim os pais e alunos pelo prestígio ao renovar as matrículas. “Quero agradecer a todos os profissionais que estiverem empenhados na obra, eles fizeram o nosso Guttemberg ressurgir das cinzas, reviver. Além disso quero agradecer aos nossos alunos, que são a razão da nossa existência e profissão”.

O Espaço Educativo da Escola Guttembeg Modesto da Costa dispõe de 9 salas de aulas, 1 sala de leitura, 1 sala de AEE (de recursos multifuncionais), 1 sala de informática, 1 sala de EJA, 1 refeitório, cozinha e pátio e a capacidade para funcionar em três turnos (matutino, vespertino e noturno).

