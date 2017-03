‘Sonegômetro’ aponta evasão de R$ 127 bilhões em 2017

Um “sonegômetro” foi instalado na área central de Brasília, na Asa Sul, e indica que a evasão de impostos no Brasil já ultrapassou o valor R$ 127,3 bilhões, desde o começo do ano.

De acordo com o G1, o painel foi exposto nesta nesta quinta-feira (23) pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz). O órgão também colocou uma “lavanderia gigante” e um varal com notas falsas para criticar a lavagem de dinheiro, um dos mecanismos que contribue para a evasão fiscal.

“Procuramos conscientizar a população sobre a importância do combate à sonegação, mas sabemos o quanto o alcance do cidadão é limitado porque ele não tem sequer escolha”, afirmou o presidente do sindicato, Aquiles Frias.

“Seus impostos são descontados diretamente do salário, enquanto o grande empresário tem à disposição mecanismos sofisticados para evasão fiscal.”