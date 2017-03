Mulher é presa com 8kg de cocaína na Corrente

Uma mulher de 23 anos de idade foi presa por militares do Batalhão de Trânsito em Rio Branco após ser flagrada com pouco mais de 8kg de cocaína dentro de um táxi após uma abordagem em frente ao batalhão de trânsito na Corrente.

Dentro do veiculo estavam além da acusada o motorista, uma mulher e uma criança. Após o flagrante os policiais encaminharam as duas mulheres até a delegacia, sendo que apenas uma assumiu a posse do entorpecente.

A droga foi levada para competência das autoridades responsáveis e a mulher encaminhada ao delegado de plantão que tomou as medidas referentes ao caso.