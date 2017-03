Nível do rio Acre sobe 28cm em um dia de chuva na capital

Após forte chuva registrada nesta última quarta-feira (22) o nível do rio Acre amanheceu em estado de alerta nesta quinta-feira (23). Em apenas 24 horas o rio aumentou seu nível em 28 centímetros e registrou 12,57 metros de profundidade.

De acordo com a Defesa Civil, o nível ainda não preocupa em Rio Branco, já que a cota de alerta é de 13,50. Diferente no município de Cruzeiro do Sul, onde o nível do rio Juruá já chegou a 13,55 ultrapassando em 55 centimentros a cota de alerta.

A previsão ainda é de muita chuva, tanto para a capital Rio Branco, quanto para outros municípios acreanos.