SOS Enchente Juruá recebeu 2.500 cestas de alimento

A Federação do Comércio do Acre (Fecomércio) entregou, esta semana, 2.500 cestas de alimentos, investimento na ordem de R$100 mil, realizado pelo Sesc, para a campanha SOS Enchente Juruá, iniciativa do Acre Solidário.

Em Cruzeiro do Sul, a entrega foi realizada pelo Juruá Solidário. Os alimentos se destinam às pessoas atingidas pela enchente dos rios Juruá, Moa, Liberdade, Gregório e Acuraua. A diretora do Sesc, Débora Dantas, representando também a Fecomércio, afirmou: “Estamos atendendo um pedido da primeira-dama e coordenadora do Acre Solidário, Marlúcia Cândida”.

A delegada Carla Brito, coordenadora do Juruá Solidário, agradecendo ao Sesc, explicou: “Vamos iniciar a terceira fase do cronograma de entrega”. O assessor especial do governo do Estado no Juruá, Itamar de Sá, enfatizou: “Estamos unindo esforços e conseguindo minorar o sofrimento das pessoas atingidas”.